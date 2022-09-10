«Наконец-то»: Прилучный впервые после свадьбы с новой женой встретился с детьми от предыдущего брака

Павел Прилучный последние недели все свое время посвящал молодой жене, свадьбу с которой сыграл 25 августа. Актер успел соскучиться по детям от предыдущих отношений и, наконец, нашел время повидаться с сыном и дочкой.

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Снимок с детьми Прилучный опубликовал у себя в соцсетях. Счастливый отец и невероятно довольные, дождавшиеся внимания папы, дети просто светились от счастья.

«Ура, ну наконец-то!» - подписал снимок отец. Подписчики порадовались, что актер добрался-таки до ребятишек и порадовал их встречей.

Ранее бывшая жена Прилучного и мать его детей Агата Муцениеце впервые поведала, как ребятишки отреагировали на новость о разводе родителей. Они очень переживали, особенно сильно страдала дочь звезд, младшая Мия.