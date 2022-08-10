«Наконец-то на русскую женщину стала похожа!»: Ходченкова у водопада в бикини порадовала полнотой

Сейчас трудно представить, но на заре своей карьеры в кино Светлана Ходченкова играла аппетитных русских женщин, славящихся своими роскошными формами.

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Так в картине Станислава Говорухина она появляется в виде настоящей роденовской героини, радуя мужчин-поклонников.

Режиссер настоятельно ей рекомендовал ни в коем случае не худеть, поскольку таких актрис сейчас осталось немного, но Светлана Ходченкова не послушалась и довела свои объемы до модельных размеров.

После этого многие фолловеры критиковали артистку за излишнюю худобу, хотя многим она нравилась.

И вот Светлана Ходченкова опубликовала новый снимок в соцсетях, представ на нем у водопада в бикини. На фото звезда приятно поправилась, вызвав восторг у подписчиков.