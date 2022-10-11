Наклонилась вперед — и бабах! Грудь Михалковой вывалилась из одежды у всех на глазах (фото)

Не на шутку раззадорила своих поклонников Юлия Михалкова, выставив в соцсети фотографии с прошедших съемок.

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Артистка облачилась в кремовый брючный костюм с одной пикантной деталью: звезда «забыла» надеть белье, натянув на полнотелый бюст жилет. При этом декольте у него было изрядно экстремальным.

Позируя перед камерой, Юлия Михалкова наклонилась вперед, создав зыбкую по своему накалу ситуацию, ее аппетитные формы в буквальном смысле вывались из одежды.

Однако при помощи рук артистка вернула ситуацию в нужное русло.