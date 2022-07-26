Накануне юбилея Эдиты Пьехи умер ее близкий человек

31 июля известная певица Эдита Пьеха отметит юбилей, звезде советской эстрады исполнится 85 лет.

Торжество оказалось омрачено скорбным событием. Незадолго до юбилея умерла помощница Эдиты Станиславовны, которая много лет жила рядом со звездой и считалась членом семьи.

Нина Чувашова была близким человеком Эдиты Пьехи, они дружили последние тридцать лет.

Но весной этого года Нина Чувашова заболела, ее положили в больницу на операцию. Через какое-то время женщины не стало.

О кончине Нины Вячеславовны журналистам сообщила дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая.