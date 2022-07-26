Накануне юбилея Эдиты Пьехи умер ее близкий человек

31 июля известная певица Эдита Пьеха отметит юбилей, звезде советской эстрады исполнится 85 лет.
Торжество оказалось омрачено скорбным событием. Незадолго до юбилея умерла помощница Эдиты Станиславовны, которая много лет жила рядом со звездой и считалась членом семьи.
Нина Чувашова была близким человеком Эдиты Пьехи, они дружили последние тридцать лет.
Но весной этого года Нина Чувашова заболела, ее положили в больницу на операцию. Через какое-то время женщины не стало.
О кончине Нины Вячеславовны журналистам сообщила дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая.
«Умерла от старости, к тому же она болела. Сейчас мама живет одна, новой помощницы у нее нет. Мама не хочет с кем-то встречаться или проводить публичных мероприятий. Поэтому мы узким кругом семьи приедем к ней на день рождения. Где будем отмечать, дома или на даче, мама пока не решила», — рассказала Илона Броневицкая.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам «КП - Петербург».