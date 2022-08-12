Накануне развода? Обнародованы условия брачного контракта Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брачный контракт. В нем прописаны не только детали, касающиеся имущества, но и обязательства по совместным выходам в свет. Об этом рассказал в своей программе журналист Михаил Шахназаров, которому известны подробности документа.

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Так, контракт устанавливает, что и кому достанется в случае развода. Также среди пунктов, подписанных обеими сторонами, - обязанность Константина Богомолова 3-4 раза в год появляться с женой на публике.

Кстати, в настоящее время активно обсуждаются в Сети слухи о скором разводе пары. Поэтому подробности документального оформления брака явно всплыли неспроста.