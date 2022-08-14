«Он наградил меня»: Бородина сделала заявление про бывшего мужа

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года. До сих пор звезда не может простить его потребительского отношения к ней.
Ведущая не скрывает, что в их отношениях она была главным добытчиком в семье. Кроме того, он до сих пор пользуется ее помощью, поскольку именно она раскрутила его соцсети, в которых он неплохо зарабатывает.
Из-за этого Ксения Бородина частенько поминает бывшего мужа в соцсетях, то и дело обнажая перед подписчиками обиду на него.
Сейчас звезда решила поговорить с фолловерами о детях. Она воспитывает двух дочек Марусю и Теону.
«С самого детства я была уверена, что у меня будет сын. Учитывая мой боевой характер, думала, Бог мне даст сына. А в итоге он наградил меня чудесными девочками, которые женственнее, чем я, лучше меня во всем. Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается. Хотя… Еще не вечер. Шучу», — написала Бородина в личном блоге.