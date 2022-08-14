«Он наградил меня»: Бородина сделала заявление про бывшего мужа

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года. До сих пор звезда не может простить его потребительского отношения к ней.

Ведущая не скрывает, что в их отношениях она была главным добытчиком в семье. Кроме того, он до сих пор пользуется ее помощью, поскольку именно она раскрутила его соцсети, в которых он неплохо зарабатывает.

Из-за этого Ксения Бородина частенько поминает бывшего мужа в соцсетях, то и дело обнажая перед подписчиками обиду на него.

Сейчас звезда решила поговорить с фолловерами о детях. Она воспитывает двух дочек Марусю и Теону.