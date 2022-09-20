«Наглый, бессовестный, алчный»: Соседов заявил, что Галкин* потерял берега

По мнению Соседова, в последнее время «народные кумиры» стали слишком много себе позволять, считая свой талант «индульгенцией от грехов» и прикрываясь связями.

«Реакция властей всегда очень мягкая. У них всегда есть покровители в высших эшелонах, поэтому они и позволяют себе все, что угодно», — подытожил Сергей в беседе с Prozvezd.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.