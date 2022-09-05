«Нагиеву бесконечное уважение»: Садальский разнес ставшую ведущей «Голоса» Гузееву

Актер Стас Садальский высказался после просмотра эфира шоу «Голос. 60+» и остался, мягко говоря, не в восторге от увиденного. От звезды «Места встречи изменить нельзя» досталось и новой ведущей проекта Ларисе Гузеевой, и членам жюри, и музыкальному продюсеру Первого канала.

«Ведущая, как бы помягче сказать? «Голос» и так мало смотрят, а кому за 60 тем более не будут. Может, соединить «Давай поженимся» с «Голосом»?! Будут сидеть за столом с астрологом и тарологом и обсуждать «древнейших», кто как спел и когда в последний раз было», - рассуждает актер у себя в Telegram. И признает: «Нагиеву бесконечное уважение. Вот где чувство такта и актерского достоинства. Не надоест зрителю никогда».