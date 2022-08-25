«А Нагиев-то не шутил! Развод пошел на пользу»: Муцениеце в монокини вынырнула из бассейна, засеменив ножками по-балетному

Агата Муцениеце этот как раз тот яркий пример, когда развод идет на пользу. Так, по крайней мере считают поклонники актрисы из фильма «Тобол». Сама экс-возлюбленная «мажора» Павла Прилучного вспоминала, что ей сказал Дмитрий Нагиев, узнав о том, что она стала завидной невестой.

«Развод продлевает жизнь», - утешил Муцениеце шоумен на съемках вокального проекта «Голос».

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Расставшись с Павлом Прилучным актриса стала ходить на свидания. Однако ее интрижки к серьезным отношениям не привели. Позже сама Агата призналась, что слишком рано начала искать замену экс-мужу. И поняв, что поторопилась стала уделять внимание другим аспектам своей жизни. Муцениеце постройнела, похорошела и с головой ушла в новые проекты на ТВ.