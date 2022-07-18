Нагиев и Харламов снимутся в четвертой части «О чем говорят мужчины»

Стало известно о начале съемок нового фильма из серии «О чем говорят мужчины». На этот раз зрители, помимо привычных персонажей из «Квартета И», встретятся еще и с другими знаменитостями — Дмитрием Нагиевым, Гариком Харламовым а также с Максимом Виторганом и Михаилом Полицеймако.

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Предполагается, что снимать будут на Садовом кольце — там довольно живописные пейзажи. Как и в предыдущих частях, мужчины будут откровенничать о том, что их волнует, рассуждать о мужских проблемах. Новость сообщает издание «РИА ФАН».