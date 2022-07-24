«Нафиг никому не нужна»: замужняя Лопырева под капельницей пожаловалась на одиночество

Около двух лет Виктория Лопырева прожила в Дубае, уже в первый год ее нахождения в Арабских Эмиратах стали ходить слухи о ее расставании с мужем Игорем Булатовым. Виданно ли, чтобы супруги жили отдельно!

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Еще упорнее люди стали об этом болтать, когда супруг модели отправился в Коми, войдя в состав местного правительства. Долго он там не продержался, но муж и жена почему-то после этого не сошлись в Дубае для совместного жительства.

Ну а теперь, когда у Виктории Лопыревой закончился контракт, она вернулась в Россию и продолжила настаивать на том, что она все еще состоит в отношениях с Игорем Булатовым, показав совместные фото.