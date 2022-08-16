Наехавшую на Добронравова Кошмал пригвоздил Сорокин: «Набитая дура, недостаток серого вещества»

Анна Кошмал не перестает делать колкости в адрес своего коллеги по сериалу «Сваты» Федора Добронравова. На сей раз она выставила в соцсети кадр из теленовеллы, где герой российского артиста наставляет на нее оружие.

Журналист Денис Сорокин считает, что совершить такое актриса могла только от недалекого ума.

«Она набитая дура, у нее недостаток серого вещества. Из-за этого она все это и делает. (…) Она, видимо, недоразвита. Какая она артистка?» — высказался Денис Сорокин.

Журналист считает, что настоящие артисты должны заниматься творчеством и не лезть туда, где они особо не требуются.

Источник: «Экспресс газета»