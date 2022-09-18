Надя – маленькая леди: Татьяна Навка в кожаных брюках и лоферах Prada повеселилась с дочкой на празднике

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она давно завершила спортивную карьеру, но продолжает выступать на льду. Каждый год Татьяна создает красочные ледовые шоу.
Она регулярно гастролирует и работает со многими молодыми фигуристами. Также по ее стопам пошла дочка Надежда, которой восемь лет.
Примечательно, что недавно Навка вернулась в Москву из Сочи. Она на днях посетила выставку вместе с певицей Жасмин. Тогда фигуристка отметилась в трендовом наряде с косухой. А вот 17 сентября она поделилась видео, которое было сделано на детском празднике. Татьяна была в белой рубашке оверсайз и кожаных брюках. Лук дополняли черные лоферы Prada.
Она привела на праздник дочку. Надежда была в твидовом костюме розового цвета с мини-юбкой. Навка стала вместе с ней танцевать и подкидывать конфетти.
«У меня есть ты, у тебя есть я», – написала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что фигуристка выглядит стильно. Но особенно много комплиментов получила ее подросшая дочка. «Татьяна, заряжаете счастьем! Обожаю ваши видео! Танцуйте и выкладывайте», «Какая Надя элегантная», «Дочка у вас просто чудо», — стали писать подписчики.