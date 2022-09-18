Надя – маленькая леди: Татьяна Навка в кожаных брюках и лоферах Prada повеселилась с дочкой на празднике

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она давно завершила спортивную карьеру, но продолжает выступать на льду. Каждый год Татьяна создает красочные ледовые шоу.

Она регулярно гастролирует и работает со многими молодыми фигуристами. Также по ее стопам пошла дочка Надежда, которой восемь лет.