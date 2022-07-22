«Надутые губы, которые цепляются за нос»: Миро отругала самую красивую девушку Москвы

Накануне 24-летняя педагог, переводчица с английского и немецкого языка Анна Янкова завоевала титул «Мисс Москва». В финале брюнетка обошла других 24 девушек и теперь представит столицу на фестивале «Краса России», который пройдет в Сочи 27 октября.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ее выдающиеся, во всех смыслах этого слова, данные активно обсуждают в Сети. Блогер Лена Миро тоже не смогла пройти мимо.

«На мой взгляд, девушка выглядит как недорогая танцовщица ночного заведения с рабочих окраин. Я вижу противоестественно огромные и жесткие силиконовые бидоны. Надутые губы, которые цепляются за нос. Неактуальные, нависшие над пластмассовыми ресницами брови.

На лице этой мисс нет ни единой естественной и привлекательной, на мой взгляд, черты», — жестко отругала акула пера красавицу в своем ЖЖ.

Стоит отметить, что далеко не все согласились с мнением Миро. Многим фолловерам внешность Анны пришлась по вкусу.