«Надружил» с Киркоровым? Дава купил люксовый кадиллак за 20 миллионов рублей

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава, который не особо блещет хитами в последнее время, приобрел себе люксовую машину по цене небольшого поселка в глубинке.

20 миллионов рублей отдал блогер за Cadillac Escalade, показав его в своих соцсетях, и спровоцировав волну обсуждений.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники шутят на счет его дружбы с Филиппом Киркоровым, кое-кто удивляется, что при закрытии многих интернет-площадок Дава может позволить себе такой шик, тут причем понятно, что никакой поддержки Ольги Бузовой уже нет. Похоже, что дружба с экс-мужем Аллы Пугачевой все-таки дала определенный бонус в виде популярности у публики.