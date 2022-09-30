Надоело играть пьяницу и тунеядца: почему «Сваты» остались без Николая Добрынина, сыгравшего Митяя

Сериал «Сваты» по достоинству можно назвать народным телехитом. Однако за годы съемок проекта от него «отстали» многие актеры, к примеру, Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Последний и вовсе неожиданно решил уйти из сериала после того, как был отснят шестой сезон.

На тот момент ни создатели «Сватов», ни звездные коллеги не стали раскрывать причины, побудившие актера, сыгравшего непутевого соседа Ивана и Валюхи Будько, завязать с ролью Митяя.

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Поговаривают, что Николай Добрынин попросту устал от того, что его персонажа постоянно унижают в кадре. Ему надоело играть пьяницу и тунеядца.

Тогда в прессе писали, что Добрынин Добрынин покинул проект из-за необходимости представать в образе «вечно побитой собаки, алкаша и неудачника».

По материалам kp.ru