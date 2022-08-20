«Надоедливые мухи»: Жигалова защитила Киркорова после нападок на улицах Монако

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» защитила поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, который подвергся нападкам отдыхающих на улицах Монако.
«Железная выдержка у Филиппа Киркорова, которого на отдыхе, подобно надоедливым мухам, атакуют истеричные граждане Украины. Вопросов, что они сами делают в Лас-Вегасе или Монако пока на родине тяжко Киркоров им не задает».
Как отметила Жигалова, некоторым нужно срочно подсказать адресок психиатрической больницы. Там вылечат «подобную клинику».
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Напомним, что отдых Киркорова в Монако на днях был омрачен гражданами Украины, которые выкрикивают патриотические лозунги и оскорбляют поп-короля.