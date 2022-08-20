«Надоедливые мухи»: Жигалова защитила Киркорова после нападок на улицах Монако

Как отметила видеоблогер, некоторым людям необходимо подсказать адресок психиатрической больницы.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» защитила поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, который подвергся нападкам отдыхающих на улицах Монако.

«Железная выдержка у Филиппа Киркорова, которого на отдыхе, подобно надоедливым мухам, атакуют истеричные граждане Украины. Вопросов, что они сами делают в Лас-Вегасе или Монако пока на родине тяжко Киркоров им не задает».

Как отметила Жигалова, некоторым нужно срочно подсказать адресок психиатрической больницы. Там вылечат «подобную клинику».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что отдых Киркорова в Монако на днях был омрачен гражданами Украины, которые выкрикивают патриотические лозунги и оскорбляют поп-короля.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  