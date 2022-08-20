«Надоедливые мухи»: Жигалова защитила Киркорова после нападок на улицах Монако

«Железная выдержка у Филиппа Киркорова, которого на отдыхе, подобно надоедливым мухам, атакуют истеричные граждане Украины. Вопросов, что они сами делают в Лас-Вегасе или Монако пока на родине тяжко Киркоров им не задает».