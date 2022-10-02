«Надо взять себя в руки и искать пути компромисса»: Меньшова заявила о боли за современность

Ведущая Юлия Меньшова призналась, что с трудом выносит, когда люди стыдятся своей принадлежности к русской нации.

Звезда не скрыла, что первая реакция у нее на это – просто послать их в известное место, но, как человек думающий и интеллигентный она себе это позволить не может. Кроме того, это явно не станет решением проблемы.

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