«Надо взять себя в руки и искать пути компромисса»: Меньшова заявила о боли за современность

Ведущая Юлия Меньшова призналась, что с трудом выносит, когда люди стыдятся своей принадлежности к русской нации.
Звезда не скрыла, что первая реакция у нее на это – просто послать их в известное место, но, как человек думающий и интеллигентный она себе это позволить не может. Кроме того, это явно не станет решением проблемы.
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«Я понимаю, что надо как-то взять себя в руки и искать пути компромисса. Взаимного принятия. А не мгновенного разделения общества на своих и чужих. (…) Все эти «стыд и страдания» — прямо-таки для меня невыносимы», - сказала Юлия Меньшова.
Она болезненно воспринимает подобные заявления и считает их инфантильными, а также постыдными.
Источник: Тelegra.ph.