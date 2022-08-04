«Надо вступить в наследство»: Кудряшов рассказал о важном шаге, который должна сделать жена Шатунова

По словам бывшего директора певца, все права на песни принадлежат семье музыканта.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Бывший директор музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в эфире программы «Муз PRO-новости» заявил, что права на песни певца принадлежат его семье.

«Прямо вот на сегодняшнюю минуту, на сегодняшнюю секунду – все права принадлежат Юрию Шатунову. Значит его семье. Только сейчас им надо вступить в наследство. У нас шесть месяцев для этого».

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что якобы правообладателем на песни Шатунова является один из американских лейблов. В компании комментариев не дают.

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Напомним, что в последние годы своей жизни Юрий Шатунов судился за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным. Это, как считает фанаты музыканта, и подорвало его здоровье.

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