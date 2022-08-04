«Надо вступить в наследство»: Кудряшов рассказал о важном шаге, который должна сделать жена Шатунова

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что якобы правообладателем на песни Шатунова является один из американских лейблов. В компании комментариев не дают.

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Напомним, что в последние годы своей жизни Юрий Шатунов судился за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным. Это, как считает фанаты музыканта, и подорвало его здоровье.