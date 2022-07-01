«Надо спинку потереть»: Юлия Михалкова забралась в ванну с пышной пеной, чтобы подразнить поклонников

Звезда КВН Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» больше двух лет назад, но по сей день у многих ассоциируется именно с этим проектом. А между тем, у актрисы за это время вышло немало новых программ, она стала ведущей «Детского КВН», активно занимается проблемами экологии, ведет соцсети.
Жизнь Михалковой бьет ключом, новые проекты появляются один за другим, и для микроблогом красавица старается придумывать что-то новенькое.
На сей раз она устроила фотосессию в ванне. Красавица забралась в воду с пышной пеной и, красиво позируя, блеснула красотой своего макияжа. Но наличие белья не осталось незамеченным у публики.
«Красотка», «Прекрасная фотография получилась», «Юля, вы в одежде осуществляете помывку?» «Вау, даже в ванной красотка!», «Красавица, давай спинку потру», «Прекрасное фото», «Такая скромняжка», - комментируют фотографию поклонники.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.