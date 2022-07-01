«Надо спинку потереть»: Юлия Михалкова забралась в ванну с пышной пеной, чтобы подразнить поклонников

Звезда КВН Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» больше двух лет назад, но по сей день у многих ассоциируется именно с этим проектом. А между тем, у актрисы за это время вышло немало новых программ, она стала ведущей «Детского КВН», активно занимается проблемами экологии, ведет соцсети.

Жизнь Михалковой бьет ключом, новые проекты появляются один за другим, и для микроблогом красавица старается придумывать что-то новенькое.

На сей раз она устроила фотосессию в ванне. Красавица забралась в воду с пышной пеной и, красиво позируя, блеснула красотой своего макияжа. Но наличие белья не осталось незамеченным у публики.