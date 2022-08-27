«Надо считаться с той страной, которая тебя кормит»: Сафронов пристыдил Вайкуле

Никас Сафронов осудил поведение Лаймы Вайкуле, которая во время выступления в литовском городе вышла на сцену с украинским флагом в руках. По мнению художника, певице, которая много лет зарабатывала деньги в России, не стоило так поступать.

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