«Надо приучать с детства»: Алла Пугачева призналась, что не помогает детям с уроками

Когда Алла Пугачева появилась на территории школы, в которую 1 сентября привела Лизу и Гарри в третий класс, ее окружили журналисты. Примадонну расспрашивали, готовы и близнецы к школе, с удовольствием ли идут в третий класс, и насколько волнительно это – вести детишек на линейку.

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Оказалось, что восьмилетние Лиза и Гарри – очень самостоятельные школьники, они сами делают уроки. И мама им не подсказывает домашние задания.

«Я не помогаю», - призналась звезда на видео сайту Super.ru. И добавила: «Это надо приучать с детства».

Лиза и Гарри за лето сильно подросли. Братик почти на целую голову уже выше сестренки. Пугачева впервые за долгое время показала, какими уже взрослыми стали близнецы.