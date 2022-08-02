«Надо на землю опускаться»: Шахназаров высмеял Королеву, назвавшую себя «артистом мирового уровня»

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» заявил, что в России нет артистов мирового уровня.
«Наташ, ну надо как-то на землю иногда опускаться. У нас в России нет исполнителей мирового уровня. Они есть, но им никто не даст выйти на сцену».
Как заметил Шахназаров, он видел афишу в Сочи «Александр Малинин и сын». «Думал, что сын — вокалист, но это караул. Это настолько в пользу бедных. Ребенок вообще у него петь не умеет. Они будут тащить своих безголосых. Это их поляна», — заявил Шахназаров.
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Ранее Наташа Королева заявила, что она — артист мирового уровня. Певица уехала в Америку, откуда и сделала такое признание.