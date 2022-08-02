«Надо на землю опускаться»: Шахназаров высмеял Королеву, назвавшую себя «артистом мирового уровня»

Как заметил Шахназаров, он видел афишу в Сочи «Александр Малинин и сын». «Думал, что сын — вокалист, но это караул. Это настолько в пользу бедных. Ребенок вообще у него петь не умеет. Они будут тащить своих безголосых. Это их поляна», — заявил Шахназаров.

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