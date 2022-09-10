Надо маме Алле подсказать: Кристина Орбакайте в костюме Gucci заявила, что нашла правильный выход

Певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками мыслями о том, что делать, если ситуация зашла в тупик. Исполнительница опубликовала свое фото, где позирует в зеленом костюме Gucci с букетом цветов и возле таблички «выход на сцену».

«Главное – всегда найти правильный выход. Для меня это – выход на сцену», - заявила звезда.

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Такой выход Орбакайте стоило бы подсказать маме, вернувшейся спустя полгода отсутствия в России. Алла Пугачева растеряла лидерство в шоу-бизнесе в свете последних событий, и появление ее на сцене явно бы пошло на пользу имиджу бывшей звезды номер один.