Надо «избавляться от предателей»: ситуацию с Галкиным прокомментировал Запашный

Эдгард Запашный высказался относительно поступков Максима Галкина в публичном пространстве. Он удивлен не только позицией комика относительно происходящего в мире, но и его однобокостью.

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С одной стороны. Заметил Запашаный, Галкин делает благое дело — помогает беженцам, которым независимо от стороны действительно требуется поддержка. Но муж Аллы Пугачевой разделяет их на «наших» и «ваших». И тут совсем дело не в доброте.

«Я не понимаю, почему до сих пор в России не был создан ни один прецедент по лишению гражданства тех или иных персонажей. Эта работа должна была быть проделана очень давно для того, чтобы мы с вами имели возможность избавляться от предателей в прямом смысле слова», — заявил Эдгард Запашный в своей колонке на riafan.ru.