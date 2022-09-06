«Надо иметь специфический ум, чтобы сбежать в Израиль, потом вернуться»: Медведев назвал Пугачеву «дурновкусной теткой»

Как отметил Медведев, Пугачева еще и пытается всех учить жизни. По его словам, Россия спокойно проживет без мнения Примадонны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Алла Пугачева несколько дней назад вернулась в Россию. При этом она уже успела вступить в конфликт с некоторыми известными личностями. От нее досталось телеведущему Владимиру Соловьеву и режиссеру Никите Михалкову.