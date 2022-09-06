«Надо иметь специфический ум, чтобы сбежать в Израиль, потом вернуться»: Медведев назвал Пугачеву «дурновкусной теткой»

Депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев в соцсетях заявил, что певица Алла Пугачева – дурновкусная тетка, игриво открывающая ногой дверь Rolls-Royce.
«Нужно обладать, конечно, очень специфической душой, чтобы снимать видео с Rolls-Royce. И, конечно, надо иметь весьма специфический ум, чтобы сначала сбежать в Израиль, потом вернуться и сделать вид, что ничего не было, при том, что твой муж (муж? Правда? Неважно, впрочем) жжет напалмом русофобии на концертах».
Как отметил Медведев, Пугачева еще и пытается всех учить жизни. По его словам, Россия спокойно проживет без мнения Примадонны.
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Напомним, что Алла Пугачева несколько дней назад вернулась в Россию. При этом она уже успела вступить в конфликт с некоторыми известными личностями. От нее досталось телеведущему Владимиру Соловьеву и режиссеру Никите Михалкову.