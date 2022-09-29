«Надо гнать в шею»: Пугачевой хотят запретить возвращаться в Россию

Алла Пугачева снова улетела из России. Звезда вместе с сыном Гарри и дочкой Лизой отправилась в Израиль на частном-джете.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению экс-депутата Романа Худякова, певице, которая оставила родную страну в сложное время, стоит вообще запретить возвращаться обратно. Также необходимо поступить и с другими эмигрировавшими артистам.