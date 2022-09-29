«Надо гнать в шею»: Пугачевой хотят запретить возвращаться в Россию

Алла Пугачева снова улетела из России. Звезда вместе с сыном Гарри и дочкой Лизой отправилась в Израиль на частном-джете.
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По мнению экс-депутата Романа Худякова, певице, которая оставила родную страну в сложное время, стоит вообще запретить возвращаться обратно. Также необходимо поступить и с другими эмигрировавшими артистам.
«Они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные! Всех надо гнать в шею. Да, даже Примадонну», — заявил Худяков kp.ru.
Общественный деятель напомнил, что Примадонна долгие годы была примером для миллионов поклонников, поэтому сейчас ей следовало бы поддержать родную страну, а не сбегать из нее.
«После такого лишить гражданства и поставить полный запрет на въезд! Это будет достойный ответ», — резюмировал экс-депутат.