«Надо довольствоваться тем, что есть»: как сложилась бы жизнь Шатунова без «Ласкового мая»

«Если бы не было в вашей жизни «Ласкового мая», как сложилась ваша жизнь?», - спросила журналистка.

«Как угодно. Можете представить все. Она могла вообще не сложиться, а могла круче, чем сейчас. Никто не знает. Надо довольствоваться тем, что есть. Этого могло не быть. А могло быть по-другому», - отвечал Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.