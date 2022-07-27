«Надо довольствоваться тем, что есть»: как сложилась бы жизнь Шатунова без «Ласкового мая»

Музыкант Юрий Шатунов в интервью телекомпании ТВК в 2013 году отвечал на вопрос, что было бы без «Ласкового мая» в его жизни.
«Если бы не было в вашей жизни «Ласкового мая», как сложилась ваша жизнь?», - спросила журналистка.
«Как угодно. Можете представить все. Она могла вообще не сложиться, а могла круче, чем сейчас. Никто не знает. Надо довольствоваться тем, что есть. Этого могло не быть. А могло быть по-другому», - отвечал Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.