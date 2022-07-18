Надо быть проще: почему Меган Маркл сразу же не понравилась друзьям принца Гарри

Меган Маркл обладает уникальной способностью портить отношения со всеми, с кем общается. Недавно стало известно, что она навлекла на себя гнев британского королевского двора задолго до бракосочетания с принцом Гарри. А все из-за своей болтливости.

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У нее взял интервью американский журналист. Перед беседой с ним Меган Маркл попросили ничего не говорить об отношениях с принцем, однако она не удержалась и прихвастнула перед представителем СМИ. А когда королевская семья возмутилась такой болтливости Меган, она свалила все на своего собеседника.

Оказалось, что и первое общение с друзьями принца Гарри тоже у Меган Маркл не задалось. Внук Елизаветы II пригласил свою невесту на свадьбу приятеля, но друзья ее невзлюбили с первых минут. Будущая герцогиня показала себя демонстративно капризной, критикуя еду на столе, тем самым проявляя неуважение к хозяевам застолья. И в целом, как рассказали очевидцы, «вела себя словно принцесса».

Источник: Express.co.uk.