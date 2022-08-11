Надежда умирает последней: как Гузеева и Сябитова переживают закрытие «Давай поженимся!»

Телеведущие временно остались без работы.
Лариса Гузеева. Кадр из шоу «Давай поженимся»

Лариса Гузеева. Кадр из шоу «Давай поженимся!»

Последние несколько месяцев программы «Давай поженимся!» и «Модный приговор» не выходят в эфир. Ведущие проектов сидят без любимой работы.

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Впрочем, Ларису Гузееву перерыв в съемках, похоже, ничуть не смутил. Она с удовольствием провела почти все лето в Болгарии с семьей.

Стоит отметить, что теледива не останется без работы. Она легко сможет получить как должность ведущей, так и актрисы. А вот ее коллега Роза Сябитова крепко держится за «Давай поженимся!». Шоу поддерживает популярность личного бренда свахи.

Как долго звездам придется жить без эфиров — пока неизвестно. Сотрудники программы признались, что надеялись на возобновление съемок в августе, однако этого не произошло.

«Надежда умирает последней. Мы все ждем новостей и готовы выехать на съемки сразу же. Проект не закрыт. Это временное отсутствие в эфире», — рассказала девушка-инсайдер KP.RU.

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