Надежда Сысоева в остромодных брюках с имитацией трусов ошарашила видом упругой фигуры-«восьмерки»

Надежда Сысоева в числе других именитых гостей появилась на светском мероприятии онлайн-кинотеатра Kion. Экс-участница шоу Comedy Woman посетила ежегодную вечеринку «Сияющая пустота».

Для выхода в свет артистка выбрала остромодный лук, примерив косуху, «хитовые» брюки с высокой посадкой в бельевом стиле с имитацией трусов. Изюминкой образа стал топ-бюстье, которым красавица-блондинка подчеркнула точеные ключицы и соблазнительное декольте.

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