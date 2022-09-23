Надежда Сысоева в остромодных брюках с имитацией трусов ошарашила видом упругой фигуры-«восьмерки»

Надежда Сысоева в числе других именитых гостей появилась на светском мероприятии онлайн-кинотеатра Kion. Экс-участница шоу Comedy Woman посетила ежегодную вечеринку «Сияющая пустота».
Для выхода в свет артистка выбрала остромодный лук, примерив косуху, «хитовые» брюки с высокой посадкой в бельевом стиле с имитацией трусов. Изюминкой образа стал топ-бюстье, которым красавица-блондинка подчеркнула точеные ключицы и соблазнительное декольте.
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Надежда Сысоева на вечеринке Kion. Фото: пресс-служба
Помимо Надежды Сысоевой гостями мероприятия также стали: Настасья Самбурская, Александр Цыпкин, Катерина Шпица, Алексей Учитель, Сабина Ахмедова, Вадим Галыгин, Артем Ткаченко, Марьяна Спивак и многие другие.
«Сияющая пустота» — музыкальный проект, проходящий в Сочи уже третий год подряд. Развлекательное мероприятие со звездными гостями стало ожидаемым ежегодным проектом.
Организаторами вечеринки «Сияющая пустота» являются онлайн-кинотеатр Kion и группа компаний Planeta Inform.