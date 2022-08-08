«Надеюсь, жених не передумал»: беременная звезда женского бокса Наталья Рагозина вышла замуж за границей

Абсолютная чемпионка мира по боксу, 46-летняя Наталья Рагозина сейчас чувствует себя абсолютно счастливой.
Восьмого августа она вышла замуж за любимого мужчину, которому через считанные дни подарит дочку.
Наталья Рагозина не сообщает, в какой стране она находится сейчас. Предположительно, в Израиле. В микроблоге она сообщила, что вместе с возлюбленным отправляется в консульство России, чтобы зарегистрировать брак.
«Доброе утро, страна! Пока вы спите, я выхожу замуж», — поделилась Наталья Рагозина.
Спортсменка показала кадры, на которых запечатлена в белом платье и фате.
«Надеюсь, жених не передумал», — с хохотом добавила Наталья Рагозина, показав мужчину и джип, который ожидал невесту.
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Напомним, Наталья Рагозина вступает в брак в третий раз в жизни. От первого мужа у нее есть взрослый сын, со вторым супругом, адвокатом Сергеем Жориным, у Рагозиной не было детей. Так что, будущая дочка станет вторым ребенком спортсменки.