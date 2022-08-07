«Надеюсь выйти замуж и стать мамой»: Селена Гомес поделилась планами на будущее

30-летняя актриса и певица Селена Гомес поделилась своими планами на дальнейшую жизнь. Кумир молодежи всерьез думает о том, чтобы завязать со своей звездной карьерой и остепениться.

«Я надеюсь выйти замуж и стать мамой, — сказала она в подкаст-сериале Giving Back Generation. - В конце концов я устану от всего этого, поэтому я, вероятно, просто посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь».

Девушка еще раз отметила, что не ведет свои соцсети (это за нее делает помощница), дабы уберечь собственное психическое здоровье. То есть, с поклонниками в промышленных масштабах певица уже давно не общается и вполне может жить без статуса селебрити. А денег, надо полагать, девушка себе уже на пару жизней вперед заработала.