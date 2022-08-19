«Надеюсь, назовут не Копеечкой»: Водонаева высмеяла имя дочери Нюши, говоря о ребенке Монеточки

Водонаева разместила кадры, на которых отец ребенка певицы Монеточки держит наследницу на руках.

«Певица Монеточка родила дочь. Надеюсь, назовут не Копеечкой (Симбой, Пумбой, Умпа-Лумпой и пр.), как сейчас модно в шоу-бизнесе», — сказала Водонаева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что у певицы Нюши в декабре прошлого года на свет появился еще и сын. Звезда, как недавно выяснилось, назвала ребенка Саффроном.