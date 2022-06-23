«Надеюсь, что это фейк»: Андрей Разин не хочет верить в смерть Юрия Шатунова

Андрей Разин, известный продюсер, который создал в 80-х годах группу «Ласковый май», признался, что просто не в состоянии поверить в известие о смерти солиста Юрия Шатунова. По словам Разина, он узнал эту новость сегодня от журналистов, и она стала для него шоком:

«Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», — приводит слова продюсера издание Телеканал «360».

По сообщениям СМИ, певец скончался сегодня после обширного инфаркта. Шатунову было всего 48 лет. Еще больше новостей из мира шоу-бизнеса можно узнать из нашего Телеграм-канала «Звездная пыль».

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