«Надеюсь, буду неплохим дедом»: в семье Лепса готовятся к пополнению

Певец Григорий Лепс заявил, что совсем скоро впервые станет дедушкой. Его старшая дочь от первого брака Инга беременна.
«Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом».
Как отметил Григорий Лепс, он в хороших отношениях с мужем своей дочери режиссером Михаилом Плутахиным. Он воспитанный и культурный мужчина. При этом певец заметил, что с Михаилом они совершенно разные люди и по темпераменту, и по поведению, сообщает «СтарХит».
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Напомним, что Инга Лепсверидзе сыграла свадьбу с Михаилом Плутахиным в апреле нынешнего года. На свадьбе присутствовали только самые близкие люди.