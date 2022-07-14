«Надеюсь, буду неплохим дедом»: в семье Лепса готовятся к пополнению

Как отметил Григорий Лепс, он в хороших отношениях с мужем своей дочери режиссером Михаилом Плутахиным. Он воспитанный и культурный мужчина. При этом певец заметил, что с Михаилом они совершенно разные люди и по темпераменту, и по поведению, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Инга Лепсверидзе сыграла свадьбу с Михаилом Плутахиным в апреле нынешнего года. На свадьбе присутствовали только самые близкие люди.