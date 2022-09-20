«Надеялась, что это какая-то ошибка»: Стриженова «разбита» из-за гибели актера Пускепалиса в ДТП

Пускепалису было всего 56 лет. Поклонники, друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Многие отмечают, что он был не только настоящим профессионалом, но и очень добрым человеком. Екатерина Шпица, Яна Поплавская и другие артисты выразили соболезнования его семье. Тяжело переживает утрату и Екатерина Стриженова.

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