«Надеялась, что это какая-то ошибка»: Стриженова «разбита» из-за гибели актера Пускепалиса в ДТП

Сергей Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Он снялся в десятках кинолент: «А у нас во дворе», «Желтый глаз тигра», «Метро». 20 сентября стало известно, что актер погиб. Машина, в которой он ехал, попала в ДТП в Ярославской области, выехав на «встречку» прямо под колеса фуры.
Пускепалису было всего 56 лет. Поклонники, друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Многие отмечают, что он был не только настоящим профессионалом, но и очень добрым человеком. Екатерина Шпица, Яна Поплавская и другие артисты выразили соболезнования его семье. Тяжело переживает утрату и Екатерина Стриженова.
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«До последнего надеялась, что это какая-то ошибка. Сергей, Серега… Пускепалис был хорошим человеком, цельным, добрым, ранимым… Вспоминаю, как однажды он нас позвал посмотреть материал своей первой режиссерской киноработы, очень волновался…
Мужественно всех выслушал и на полдня замолчал…а вечером подошел и поблагодарил, что сказали ему честно и по делу. Не могу писать», — поделилась телеведущая.