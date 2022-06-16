«Надеется вернуться»: Лундстрем назвал Макаревича «большим патриотом»

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем заявил, что поведение сегодняшней интеллигенции в корне отличается от той, которая жила в России в XVIII–XX веках. Нынешнее поколение все время смотрит на Запад.

«Наши самые «большие патриоты», уехавшие из России, надеются, что они сюда рано или поздно вернутся. Андрей Макаревич и иже с ним изгоями считают не себя, а нас с вами, меня, который поехал к «оркам» и «быдлу» на Донбасс», — сказал Лундстрем.

По словам Лундстрема, он прекрасно себя чувствует в любой точке мира. Но переезд в Европу стал бы для него катастрофой и трагедией. Он не понимает, как живут эмигранты, сообщает «АиФ».

Напомним, что Андрей Макаревич уехал жить в Израиль вместе с женой и маленьким сыном. В родную страну он возвращаться не намерен.

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