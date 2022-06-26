«Надеемся выиграть»: Кузнецов у гроба Шатунова пообещал отстаивать права его вдовы и детей

На прощание с Юрием Шатуновым пришел композитор и его друг Сергей Кузнецов. Автор хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Лето» и других у гроба музыканта сказал корреспонденту Teleprogramma.pro, что будет и дальше бороться в суде с Андреем Разиным, если тот продолжит дело.

Зная характер бывшего продюсера «Ласкового мая», он полагает, что так и произойдет.

«Думаю, что суды будут продолжаться, но мы надеемся выиграть. И тогда права перейдут жене и детям», - сказал Сергей Кузнецов изданию.

Отметим, что Шатунов и Разин много лет судились за право исполнять бессменные хиты «Ласкового мая». Последний суд, который состоялся незадолго до смерти певца, выиграл все-таки главный солист «Ласкового мая».

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

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