«Надеемся дальше увидеть Дружбу и Жвачку»: Жигалова посмеялась над именем новорожденного Тодоренко

Регина Тодоренко 15 июля родила второго ребенка. Она сама не знала, какой пол будет у ее малыша, и то, что родился мальчик, стало для нее сюрпризом.

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Имя Тодоренко выбрала необычное – она назвала его Миром. Для многих оно стало неожиданным. Блогер, журналист Алена Жигалова у себя в Телеграм-канале посмеялась над столь неординарным выбором.