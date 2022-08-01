«Надеемся дальше увидеть Дружбу и Жвачку»: Жигалова посмеялась над именем новорожденного Тодоренко

Регина Тодоренко 15 июля родила второго ребенка. Она сама не знала, какой пол будет у ее малыша, и то, что родился мальчик, стало для нее сюрпризом.
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Имя Тодоренко выбрала необычное – она назвала его Миром. Для многих оно стало неожиданным. Блогер, журналист Алена Жигалова у себя в Телеграм-канале посмеялась над столь неординарным выбором.
«Регина Тодоренко продолжает акцентировать внимание на имени младшего сына. Все ждали, что Нюша назовет сына Пумбой, а нет — Тодоренко перетянула одеяло, назвав сына Миром. Надеемся дальше увидеть Дружбу и Жвачку», - написала Жигалова.
Алена Жигалова. Кадр из шоу "Алена, блин!"