Надбавка за «народность»: какую пенсию от государства получает 70-летняя Аллегрова

Ирина Аллегрова получает надбавку за «народность». 70-летняя артистка может рассчитывать на вполне приличные дотации от государства по старости. Пенсия певицы укладывается в сумму от 48 до 60 тысяч рублей. Примерно столько получает Ирина Александровна в качестве выплат по старости. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Откуда берется такая сумма? Плюс 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно - столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ».