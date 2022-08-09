«Надавал петуху на клюв»: Харламов высмеял Даву и Фомина

После этого Харламов стал отпускать шуточки в адрес Фомина. «Митя Фомин выступил на корпоративе с футбольным фристайлом. Он лег на живот, посвистывая попой, не давая упасть мячу», — заявил Харламов.

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Напомним, что Давид Манукян несколько лет встречался с певицей Ольгой Бузовой. Сейчас, по слухам, у него роман с певицей Мари Краймбрери. Митя Фомин, которому 48 лет, никогда не был женат.