«Надавал петуху на клюв»: Харламов высмеял Даву и Фомина

Шоумен намекнул на нетрадиционную ориентацию блогера и музыканта.
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов в эфире проекта «Плохие спортивные новости» высмеял блогера Давида Манукяна и музыканта Митю Фомина.

«Во время петушиных боев певец Дава надавал петуху на клюв, а тот оформил ему пару мощнейших выпадов под хвост».

После этого Харламов стал отпускать шуточки в адрес Фомина. «Митя Фомин выступил на корпоративе с футбольным фристайлом. Он лег на живот, посвистывая попой, не давая упасть мячу», — заявил Харламов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Давид Манукян несколько лет встречался с певицей Ольгой Бузовой. Сейчас, по слухам, у него роман с певицей Мари Краймбрери. Митя Фомин, которому 48 лет, никогда не был женат.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  