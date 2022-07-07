«Начнут переобуваться»: как сбежавшие звезды проявят себя совсем скоро, рассказал известный продюсер

Весной соотечественники наблюдали массовый исход звезд шоу-бизнеса из страны. Сбежали за границу Рената Литвинова, Земфира, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Татьяна Лазарева и многие другие. Большинство уехавших сделали это довольно громко, оскорбляя страну и ее граждан.

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Оскорбительно в адрес страны высказались и те, кто долгие годы здесь успешно зарабатывал. Макс Барских, Лобода, Вера Брежнева, Анна Нетребко выступили с обидными заявлениями. Но продюсер Сергей Лавров убежден, что совсем скоро они начнут переобуваться.

«Если они сделали для себя такой выбор — флаг им в руки. Жизнь расставит все по своим местам. На мой взгляд, когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает», - рассказал эксперт сайту «Народные новости».

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