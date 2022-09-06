«Начинал карьеру в России с танцев на Могиле Неизвестного Солдата»: Жигалова напомнила о первом скандале Барских

Певец Макс Барских сделал блестящую карьеру в России, но за последние полгода успел поломать ее своими скандальными выпадами и оскорблениями в адрес россиян и звезд. Журналист и блогер Алена Жигалова напомнила, что исполнитель еще на заре своих выступлений в Москве натворил таких дел, которые пришлось его пиарщикам заминать.

«Читатели напомнили нам интересный факт о Барских: украинский певец начинал карьеру в России с танцев на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Это кадры из первоначальной версии клипа 2011-го года на песню «Глаза-убийцы», а сами «танцы» снимали на хромакее, подставив позднее главный военный мемориал нашей страны», - написала блогер в Telegram-канале «Неопра, блин!».

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Причина, по которой появился танец на мемориале, была объяснена. Пиарщики сослались на свое происхождение: мол, мы живем в Украине и не придали должного значения памятнику. Позже клип перемонтировали, в нем исполнитель танцует на фоне Охотного ряда.