«Начинает напрягаться»: Галкин боится, что Пугачева с детьми бросят его за границей

Об этом заявила известная журналистка Алена Жигалова.
Максим Галкин с семьей

Максим Галкин с семьей. Фото: соцсети

Телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео у себя в микроблоге, на котором показал семейную идиллию. Правда, в кадре только Алла Пугачева с двумя детьми. Глава семьи спешит догнать жену и наследников, крича им вдогонку: «Куда это вы без меня?».

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Посмотрев довольно двусмысленное видео, журналистка и блогер Алена Жигалова, наиболее известная как Алена Блин, высказала мнение, что шоумен боится быть брошенным своей женой за границей – это она заметила по его поведению.

«А куда это вы без меня?». Максим Галкин начинает напрягаться, ведь до окончания каникул Гарри и Лизы осталось чуть больше месяца, а сама Алла говорила о возвращении в Россию к 1 сентября», - размышляет журналистка в своем блоге.

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