«Начинаем готовиться к свадьбе»: Маша Кохно из «Дома-2» показала будущего мужа

Для многих поклонников бывшей участницы «Дома-2», скрипачки Марии Кохно новость о ее предстоящем замужестве стала полной неожиданностью. Маша оказалась девушкой скрытной, и о наличии у нее жениха общественность узнала, когда тот сделал ей предложение.
В микроблоге Маша Кохно показала совместное фото с избранником, засветив колечки на безымянных пальцах. Блондинка сообщила, что наконец-то дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца.
Маша Кохно и ее будущий муж. Фото: соцсети
Чуть позже Мария Кохно рассказала и еще об одном важном для будущих молодоженов шаге. Они познакомили друг с другом своих родителей и начинают готовиться к свадьбе.
«Знакомство родителей состоялось. Начинаем готовиться к свадьбе! Я счастлива», - написала в микроблоге Мария Кохно.
Напомним, предстоящее замужество - не первое в биографии экс-участницы реалити-шоу Маши Кохно. Скрипачка уже была замужем. Брак продлился недолго. Причиной развода стала неверность супруга Марии Кохно.