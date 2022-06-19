«Начинаем готовиться к свадьбе»: Маша Кохно из «Дома-2» показала будущего мужа

Для многих поклонников бывшей участницы «Дома-2», скрипачки Марии Кохно новость о ее предстоящем замужестве стала полной неожиданностью. Маша оказалась девушкой скрытной, и о наличии у нее жениха общественность узнала, когда тот сделал ей предложение.

В микроблоге Маша Кохно показала совместное фото с избранником, засветив колечки на безымянных пальцах. Блондинка сообщила, что наконец-то дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца.