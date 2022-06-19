«Начинаем готовиться к свадьбе»: Маша Кохно из «Дома-2» показала будущего мужа

Бывшая участница реалити-шоу Мария Кохно познакомила родителей жениха со своими.
Мария Кохно

Мария Кохно. Фото: соцсети

Для многих поклонников бывшей участницы «Дома-2», скрипачки Марии Кохно новость о ее предстоящем замужестве стала полной неожиданностью. Маша оказалась девушкой скрытной, и о наличии у нее жениха общественность узнала, когда тот сделал ей предложение.

В микроблоге Маша Кохно показала совместное фото с избранником, засветив колечки на безымянных пальцах. Блондинка сообщила, что наконец-то дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца.

 

Маша Кохно и ее будущий муж. Фото: соцсети

Чуть позже Мария Кохно рассказала и еще об одном важном для будущих молодоженов шаге. Они познакомили друг с другом своих родителей и начинают готовиться к свадьбе.

«Знакомство родителей состоялось. Начинаем готовиться к свадьбе! Я счастлива», - написала в микроблоге Мария Кохно.

Напомним, предстоящее замужество - не первое в биографии экс-участницы реалити-шоу Маши Кохно. Скрипачка уже была замужем. Брак продлился недолго. Причиной развода стала неверность супруга Марии Кохно.

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