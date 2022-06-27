Начался еще при Муцениеце и Карпович: что известно о романе Прилучного с Брутян

Журналисты нашли документальное подтверждение того, что Павел Прилучный не просто закрутил роман с Зепюр Брутян и это вовсе не пиар. Артисты на самом деле поженились, мало того — избранница «мажора» взяла фамилию мужа.

Как пишет КП со ссылкой на свои источники в актерских кругах, Павел Прилучный стал флиртовать с Зепюр Брутян еще во время брака с Агатой Муцениеце, которая быстро поняла, что у мужа интрижка, и развелась с ним в 2020 году. А вот Мирослава Карпович упорно закрывала глаза на очевидное. Но, видимо, тут действительно случилась настоящая любовь.

Сейчас пара наконец-то воссоединилась и оформила отношения официально. Остается только один вопрос: почему Прилучный сразу не упал в объятия любимой после расставания с Муцениеце?

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