«Начали клонировать себя»: Турецкий назвал момент, когда «Ласковый май» встал на рельсы коммерции

Как отметил Турецкий, естественно, что в ход пошла фонограмма. «Это была стопроцентная фонограмма и в душу эти люди перестали вкладывать», - заметил певец.

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Напомним, что «Ласковый май» был неимоверно популярен в СССР в конце восьмидесятых годов. Одно время по Союзу ездили одновременно 67 групп.