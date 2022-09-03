«Начали клонировать себя»: Турецкий назвал момент, когда «Ласковый май» встал на рельсы коммерции

Музыкант Михаил Турецкий в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» назвал момент, когда «Ласковый май» встал на рельсы коммерции.
«Ласковый май» настолько всем нравился, что его начали клонировать. Причем они сами. Им не хватало музыкального ресурса, чтобы каждый день работать в разных городах. Ну, конечно, на этом искренность закончилась. Началась коммерция».
Как отметил Турецкий, естественно, что в ход пошла фонограмма. «Это была стопроцентная фонограмма и в душу эти люди перестали вкладывать», - заметил певец.
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Напомним, что «Ласковый май» был неимоверно популярен в СССР в конце восьмидесятых годов. Одно время по Союзу ездили одновременно 67 групп.