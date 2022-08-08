«Начал подворовывать таблетки»: Запашный потроллил Чубайса

Экс-политик пошел на поправку.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

В конце июля Ксения Собчак сообщила, что Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник. По словам журналистки, у экс-политика начали отниматься руки и ноги, его состояние было средней тяжести.

Накануне стало известно, что Чубайс пошел на поправку, его выписали из больницы, после чего он отправился поправлять здоровье в Швейцарию.

Дрессировщик Эдгард Запашный решил потроллить Чубайса, опубликовав в своем телеграм-канале картинку с его изображением.

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«Состояние Анатолия Чубайса стабилизировалось. И он даже начал немного подворовывать таблетки», — гласит подпись к картинке.

Анатолий Чубайс. Фото: соцсети

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