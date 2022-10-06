«Начал лобызать мне руки»: актриса Виктория Маслова рассказала о том, как стала жертвой домогательств известного режиссера

Популярная актриса Виктория Маслова, знакомая любителям кино по сериалу «Триггер», рассказала о том, как однажды столкнулась с сексуальными домогательствами.

Неприятный инцидент произошел в одном из театров, куда актриса пришла на пробы.

«Я пришла в тот театр (очень известный) устраиваться на работу. И сначала он вывел меня из себя, сказав, что я плохая актриса и все делаю не так, а потом начал лобызать мне руки и говорить, что здесь и сейчас, в этой творческой вселенной, между нами может случиться все что угодно», — вспоминает 37-летняя Виктория.

Отбиваться от похотливого деятеля театральных искусств девушке пришлось с помощью кресла, которое она в него швырнула. Она также начала кричать, а потому режиссер предпочел успокоиться и выставил актрису за дверь.

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